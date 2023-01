Costituito il comitato per Elly Schlein

CALENZANO – Si è costituito a Calenzano il comitato per Elly Schlein. Hanno aderito persone iscritte al Partito Democratico e Articolo 1, ma anche cittadini che non fanno parte di alcun partito. “Vogliamo aprirci a un nuovo corso, a un partito che ritrovi la fiducia delle persone e ritorni a essere fulcro di alleanze e di politiche progressiste. Un partito umile e non autoreferenziale come spesso lo sono stati i propri dirigenti politici, – dichiarano i promotori – Elly Schlein è un ponte per fare riavvicinare le persone che si sono allontanate e avvicinare chi ha sempre guardato al Pd, ma non ha mai aderito. “I punti cardine del programma per il nostro partito e il nostro paese sono: eguaglianza, lavoro, ambiente, diritti, territorio, dialoghi e fiducia nelle persone e nelle istituzioni Il motto della campagna di Elly è: parte da noi. Facciamolo partire da noi con apertura e sguardo al futuro costruendo insieme la strada del nostro partito e del nostro paese. Nei prossimi giorni sarà fatta una presentazione pubblica. Per tutte le informazioni e le domande scriveteci pure a comitato.calenzanoxelly@gmail.com “Saremo contenti di confrontarci con tutti”, conclude il comitato calenzanese.