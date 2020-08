Costituito il comitato per il “NO” al Referendum

CALENZANO – Anche a Calenzano si è costituito un Comitato per il NO al referendum per il taglio dei Parlamentari che si terrà il 20 e 21 settembre prossimo.

“Il Comitato – si legge nella nota – nasce dalla volontà di difendere i valori di democrazia contenuti nella Costituzione, messa ancora una volta in pericolo da un tentativo di riforma che ne mina le basi democratiche. L’obiettivo della modifica proposta dal referendum è di diminuire il numero dei parlamentari; essa viene giustificata con la conseguente riduzione dei costi della politica. Come Comitato, e come sostenuto da ben 183 costituzionalisti in un recente appello del fronte del NO, riteniamo invece che la democrazia non si tuteli a colpi di demagogia e riduzione dei costi: piuttosto pensiamo che il mondo politico, pur con tutti i suoi difetti attuali, sia l’unico strumento per tutelare la libertà dei cittadini. Sosteniamo il NO al referendum convinti che questa riforma nasca solo ed esclusivamente per soddisfare l’astio accumulato negli anni dal popolo italiano verso la classe dirigente, parlando alla pancia degli italiani per evitare di passare dalla loro testa”.

Secondo il Comitato “diminuire il numero dei parlamentari significa soprattutto andare a colpire pesantemente la rappresentanza politica, la cui storica eterogeneità nel nostro Paese ha contribuito anche alla creazione della Costituzione, e alle battaglie civili e sociali che hanno caratterizzato la storia della nostra Repubblica”.

“Siamo consapevoli che sostenere il NO in questo periodo storico può a prima vista sembrare assurdo, – prosegue la nota – ma è proprio per questo che siamo convinti che la difesa dei valori costituzionali sia l’unico strumento per arginare la corruzione, il malaffare e il malgoverno, proprio perché il problema non sono i dispositivi costituzionali attraverso cui la politica esercita le sue funzioni, piuttosto la superficialità e la malizia di una classe dirigente allo sbando che pensa esclusivamente ai propri interessi. Tagliare i parlamentari è una mossa inutile che avvantaggia chi ha fatto della politica un mero interesse personale, quando un risparmio molto più consistente può essere ottenuto riducendo gli stipendi massimi e i vitalizi degli stessi parlamentari: la politica va fatta per passione, non per guadagno. Il nostro Comitato intende portare avanti le ragioni del NO attraverso iniziative, nel pieno rispetto delle norme anti-COVID19”.

Il Comitato per il no di Calenzano ha una pagina Facebook https://www.facebook.com/ComitatoNOTaglioCalenzano).