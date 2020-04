Covid-19: 1 milione ai Comuni della Città Metropolitana che fanno parte della rete Consiag

PRATO – Consiag Spa, la multiutility toscana di servizi pubblici, ha deciso di fare un’erogazione liberale di 1 milione di euro ai 23 Comuni soci per sostenere le azioni messe in campo nel contrasto all’emergenza sanitaria in corso. L’erogazione è ripartita in base al numero degli abitanti attualmente residenti in ciascun territorio comunale e servirà a sostenere le varie comunità che dovranno nei prossimi mesi affrontare emergenze sociali.

I sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Firenze, soci di Consiag Spa, utilizzeranno queste risorse per risolvere alcune importanti problematiche al fine di limitare le possibili difficoltà nella gestione dei servizi indispensabili.

“La situazione creata dal Coronavirus, oltre a mettere sotto pressione la salvaguardia della salute di tutti, – si legge in una nota – sta generando ingenti impatti economici sui bilanci dei Comuni, a fronte dei maggiori costi che si stanno sostenendo e dovranno essere sostenuti. Non va dimenticato il fondamentale ruolo degli enti locali nel soddisfare i bisogni delle persone più in difficoltà e nell’erogazione dei servizi pubblici”.

Nella sola area fiorentina sono destinati più di 432.000 euro a sostegno delle amministrazioni comunali.

I fondi arriveranno anche a Campi Bisenzio, a parlare è il sindaco Emiliano Fossi: “Credo che questa sia una scelta che rende merito sia al management di Consiag sia all’assemblea dei soci che ha avvalorato questa iniziativa. Siamo tutti chiamati a cambiare i nostri atteggiamenti su tanti punti di vista, la destinazione di queste risorse sarà valutata in base ai bisogni che emergeranno, è fondamentale avere sin da adesso una visione a lungo termine”.

Dello stesso avviso Riccardo Prestini, sindaco di Calenzano: “Siamo tutti impegnati in una grande attività di supporto ai nostri cittadini. C’è una crescente necessità di bisogni immediati di prima necessità che stiamo cercando di fronteggiare, in parte con le risorse che ci sono arrivate dallo Stato e in parte anche con risorse proprie, quindi il contributo di Consiag, non è solo opportuno e utile, ma è testimonianza di un’attenzione alle comunità locali che fa onore alla società”.

L’erogazione liberale è stata fortemente voluta dall’amministratore unico di Consiag Spa, Nicola Perini che rimarca il ruolo della società all’interno delle varie realtà socie: “L’aggregazione fra i Comuni, come rappresenta l’esperienza di Consiag, determina capacità patrimoniale che ci consente di attivare risorse al servizio della collettività”.