Covid-19. 37 casi positivi nella Piana di cui 24 solo a Sesto molti ospiti di una Rsa

SESTO FIORENTINO – Sono 24 i casi positivi registrati oggi a Sesto Fiorentino. Secondo i dati comunicati dalla Asl sul territorio di Toscana Centro oggi in totale sono stati 196 i nuovi casi positivi. Nelle ultime 24 ore risulta un deceduto in provincia di Firenze. 114 casi in provincia di Firenze, di cui 8 in zona empolese, 37 nella Piana fiorentina (2 a Calenzano, 6 a Campi Bisenzio, 3 a Lastra a Signa, 24 a Sesto Fiorentino e 2 Signa). Molti dei casi registrati dalla Asl a Sesto Fiorentino sono riconducibili, si legge in una nota della Asl, ad anziani residenti nella Rsa privata tra i quali si erano verificati nei giorni scorsi alcuni casi di positività. Al momento della struttura risultano positivi 34 ospiti.

Le Autorità sanitarie stanno monitorando la situazione, attuando i protocolli sanitari e tutti gli interventi necessari, anche a supporto della gestione della struttura.

Ad oggi sono complessivamente 82 i positivi presenti sul territorio di Sesto Fiorentino.

L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alle Politiche sociali, è costantemente in contatto con la direzione sanitaria della struttura e con la ASL per seguire l’evolversi di una situazione di grande delicatezza.

Gli altri casi sono: Bagno a Ripoli 2, Barberino Tavarnelle 6, Borgo San Lorenzo 1, Figline e Incisa 3, Firenze 44, Greve in Chianti 1, San Casciano Val di Pesa 3, Scandicci. 9