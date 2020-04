Covid-19. 8 casi positivi in provincia di Firenze, nessuno nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 8 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro,5 casi in provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese, nessun caso nella Piana fiorentina.

Nelle ultime 24 ore risultano 8 decessi (6 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia). Il dato risente della doppia festività del fine settimana scorso. L’azienda sanitaria ha provveduto alla effettuazione delle chiamate in urgenza nella giornata di domenica.

Gli altri casi nella provincia di Firenze sono: Figline e Incisa 1, Firenze 2, Scandicci 1.