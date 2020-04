Covid-19, a Campi Bisenzio il consiglio comunale sarà in streaming

CAMPI BISENZIO – Il consiglio comunale al tempo del virus. Domani, martedì 21 aprile, a Campi Bisenzio sarà in streaming. “La strumentazione della sala consiliare era stata rinnovata qualche mese fa – dichiara la presidente del consiglio comunale Eleonora Ciambellotti – e in quella occasione era stato predisposto l’impianto per lo streaming. Adesso, in piena emergenza, è risultata una scelta determinante per permettere a tutti i cittadini di poter assistere alle sedute del consiglio”. Domani, quindi, alle 18, si terrà il primo consiglio comunale “a distanza”, modalità a cui il Covid-19 ci ha abituati.“ Ciascuno – conclude Ciambellotti – consiglieri di maggioranza e opposizione, personale del Comune, sindaco, sarà collegato da remoto, dalla propria abitazione o dal proprio ufficio. È la prima volta per il nostro Comune”. Chi vorrà potrà seguire i lavori a questo link http://www.sloode.com/campibisenzio/Live.aspx. “L’attività del consiglio – ha concluso – non si è fermata, nonostante l’assenza in sala consiliare dal 12 marzo. Le varie forze politiche hanno dato il loro contributo in questo momento particolare e hanno da subito sposato le nuove modalità di interazione virtuale e a distanza. La ripartenza con questa novità è davvero un bel segnale di impegno e responsabilità, un’occasione per avvicinare e avvicinarsi alla vita politica della nostra comunità. Ringrazio i dipendenti del Comune che hanno reso possibile tutto ciò”.