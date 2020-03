Covid-19, “A casa con voi”. Materiale per i bambini dei nidi d’infanzia

CAMPI BISENZIO – “Ciao bambine, ciao bambini, ciao a tutte le famiglie, voi non ci siete e ci mancate tantissimo. Abbiamo pensato di fare una cosa speciale per voi per sentirci più vicini in questi momenti difficili”. Il coordinamento comunale e le educatrici dei due servizi comunali di Campi Bisenzio hanno predisposto materiale e attività per rimanere vicini ai bambini costretti a casa dopo la chiusura delle scuole dello scorso 5 marzo a causa delle misure di restrizione per il contenimento del virus Covid-19. “Ho apprezzato moltissimo l’iniziativa – dice Monica Roso, assessore alle politiche educative e scolastiche – questa idea offre, a tutti noi, l’occasione per riflettere sull’importanza della relazione che si sviluppa tra educatrici, educatori e bambini, attraverso, non solo il contatto fisico, ma anche il ripetersi di gesti e delle abitudini del gioco. Pertanto ho pensato che questa iniziativa meritasse di essere valorizzata, mettendo il materiale a disposizione di tutti, attraverso la rete, in un canale dedicato a loro. Ringrazio il coordinamento e tutte le nostre educatrici e educatori che, malgrado il momento così difficile per tutti, hanno, con la loro iniziativa, dato un esempio costruttivo e contribuito a costruire un rinnovato senso di fiducia”.