Covid-19. Aggiornamento casi positivi: uno a Campi e uno a Lastra

CAMPI BISENZIO – Sono 26 i casi positivi nel territorio fiorentino, un caso a Campi Bisenzio e uno a Lastra a Signa.

Ecco l’aggiornamento della Ausl Toscana Centro: un uomo di 51 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni a Santa Maria Nuova, una donna di 34 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 44 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, una donna di 29 anni di Rignano sull’Arno in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 56 anni di Barberino Tavarnelle, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 22 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 38 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 56 anni di Campi Bisenzio in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 66 anni di Fiesole, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 29 anni di Bagno a Ripoli in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 71 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Nuova, un uomo di 47 anni di Lastra a Signa, ricoverato in condizioni discrete a Careggi, una donna di 71 anni di Firenze ricoverata in condizioni discrete a Careggi, un uomo di 64 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 63 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 47 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 60 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni a Careggi, un uomo di 58 anni di Bagno a Ripoli ricoverato in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di 31 anni di Pontassieve in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 46 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova, una donna di 68 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 65 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 66 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 64 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 64 anni di Lastra a Signa, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio, un uomo di 52 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete a Careggi.