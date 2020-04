Covid-19. Alcuni dipendenti Polizia municipale positivi ai test sierologici

SESTO FIORENTINO – Positività ai test sieroligici tra 10 dipendenti tra agenti e amministrativi della Polizia municipale.

I dipendenti del settore Polizia Municipale sono stati sottoposti a specifici test sierologici per la misurazione degli anticorpi IgM e IgG, l’8 aprile scorso, grazie ai quali è possibile determinare se un soggetto è venuto in contatto con il virus Covid-19. L’esame è stato disposto come misura di contenimento della diffusione del virus dalla Regione Toscana. I risultati degli esami, comunicati al medico del lavoro incaricato dall’Amministrazione e al Comandante della Polizia Municipale tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, hanno evidenziato la positività di 10 dipendenti, tra agenti e amministrativi, che sono stati immediatamente posti in malattia. Nessuno presenta particolari sintomi.

Come previsto dalle procedure, nei tempi e nei modi stabiliti dalle autorità sanitarie, i soggetti positivi a questo test saranno sottoposti al tampone al fine di verificare se l’infezione sia in atto. A titolo precauzionale l’Amministrazione comunale sta predisponendo una nuova sanificazione dei locali del Comando.

Tutte le informazioni sono state doverosamente condivise con le RSU nel corso di una riunione che si è tenuta questa mattina e alla quale ha preso parte anche il sindaco.

Il sindaco Lorenzo Falchi, la Giunta comunale e tutta l’Amministrazione comunale, si legge in una nota del Comune, sono grati al Corpo di Polizia Municipale per la serietà e la professionalità mostrate anche in questo difficile momento, affrontato con dedizione e spirito di servizio nei confronti di tutta la nostra città.