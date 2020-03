Covid-19. Anche la Casa del Popolo di Querceto consegna la spesa a domicilio

SESTO FIORENTINO – Una rete di associazioni e circoli vengono incontro a chi ha bisogno di ricevere la spesa a casa e i farmaci. Sul territorio oltre a Auser che coordina un gruppo di associazioni quali la Protezione civile, le Misericordie di Quinto e Sesto Fiorentino, il Cai, la Racchetta e l’associazione carabinieri solo per citarne alcune, anche i volontari del circolo Arci della Casa del popolo di Querceto sono impegnati in questo servizio di consegna dei farmaci per le persone che ne necessitano.