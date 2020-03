Covid-19- Aperto il Centro Operativo Comunale

CALENZANO – Il Comune di Calenzano ha aperto il Centro Operativo Comunale in via precauzionale al fine di garantire informazioni e controlli. Sul sito del Comune di Calenzano www.comune.calenzano.fi.it è possibile consultare le informazioni ed i comunicati relativi al Covid-19. Per tutte le informazioni è disponibile h 24 il numero di tel. 1500 del Ministero della Salute ed il n. Verde Regionale della Toscana: 800 55 60 60.

Il Comune ricorda che, secondo quanto stabilito dal DPCM, va evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.