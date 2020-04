Covid-19. Bonus bici: prorogati i termini al 30 settembre

CAMPI BISENZIO – Sarà riaperto e prorogato fino al 30 settembre 2020 il bando per l’assegnazione dei ‘bonus bici’ dal valore massimo di 150 euro, validi come rimborso per l’acquisto di bici pieghevoli da parte di abbonati ferroviari toscani che desiderano integrare l’uso di treno e bicicletta nei loro spostamenti quotidiani. Il secondo bando regionale per i ‘bonus bici’, scaduto lo scorso 31 marzo, sarà riaperto visto che l’emergenza Coronavirus e le limitazioni alla circolazione delle persone, oltre che all’apertura delle attività commerciali, ha reso impossibile per molti utenti interessati acquistare biciclette pieghevoli in tempi utili. Ad oggi sono stati assegnati 445 voucher, per un importo complessivo di 22.250 euro.

Hanno diritto al ‘bonus bici’ tutti gli abbonati ferroviari Trenitalia e TFT che abbiano un abbonamento annuale o almeno tre abbonamenti mensili per tratte ferroviarie toscane ed acquistino entro le date di validità del bando una bici pieghevole nuova di dimensioni non superiori a cm 80x110x45. L’acquisto deve essere certificato secondo le modalità riportate a questo link: https://www.regione.toscana.it/-/bando-in-bici-col-treno-bonus-acquisto-bici-per-i-pendolari