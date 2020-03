Covid-19. Casi a Sesto Fiorentino e Lastra a Signa

SESTO FIORENTINO – Sono 34 i casi positivi, tra ieri sera e oggi, nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Dodici sono i casi nel territorio fiorentino: un uomo di 64 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; un uomo di 79 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata; una donna di 75 anni di Scandicci, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; una donna di 44 anni di Sesto Fiorentino, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; un uomo di 52 anni di Firenze, ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano di Prato; un uomo di 55 anni di Lastra a Signa, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; una donna di 91 anni di Firenze, ricoverata in condizioni discrete a Careggi; una donna di 78 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

E poi una donna di 44 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di 69 anni di Bagno a Ripoli ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di Figline Valdarno, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, una donna di 86 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al San Giovanni di Dio