Covid-19. Casi positivi: 114 nei territori Ausl Toscana Centro, 13 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 114 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 66 casi nel territorio fiorentino, 13 nella Piana. Nelle ultime 24 ore risultano inoltre 11 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Tre sono i casi positivi oggi a Calenzano (due donne una di 65 anni grave a Careggi e una di 61 lieve in quarantena nel proprio domicilio e un uomo di 63 anni lieve in quarantena nel proprio domicilio); 4 a Campi Bisenzio (tutti uomini: uno di 59, stabile Careggi, uno di 52 grave a Careggi, uno di 33 grave Careggi e uno di 85 critica a Careggi); 4 a Sesto Fiorentino (una donna di 83 anni, bune condizioni in quarantena nel proprio domicilio, un uomo di 59 anni grave a Careggi, un uomo di 73 anni grave Careggi, una donna di 48 anni, stabile a Careggi) e uno a Signa un uomo di 86 anni stabile a Careggi.

Gli altri sono: uomo 94, Bagno a Ripoli, critica, Santa Maria Annunziata, donna, 73, Bagno a Ripoli, critica, Santa Maria Annunziata, uomo, 69, Barberino Tavarnelle, grave, San Giovanni di Dio, donna, 72, Dicomano, grave Mugello, uomo, 58 ,Fiesole, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 76, Fiesole, grave, Careggi, donna, 72, Figline e Incisa, stabile, Careggi, uomo, 77, Figline e Incisa, stabile Santa Maria Annunziata, donna, 68, Firenze, grave Santo Stefano, uomo, 68, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio, donna, 64, Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 80, Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 58, Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo 57, Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio, donna, 47 Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio, donna, 73, Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio, donna, 73, Firenze, stabile, Santa Maria Nuova, uomo, 75, Firenze, grave, Santa Maria Nuova, donna, 67, Firenze, stabile, Careggi, uomo, 28, Firenze, buona, Careggi, uomo, 46, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio, uomo, 49, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio, donna, 28, Firenze, buona, Santa Maria Annunziata, donna 63, Firenze, buona, Santa Maria Annunziata, uomo, 72, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio, uomo, 55, Firenze stabile Careggi, donna, 68, Firenze grave Careggi, donna 75, Firenze stabile Careggi, uomo 74 Firenze stabile Careggi, uomo 61 Firenze grave Careggi, donna 48 Firenze buona Careggi, uomo 71 Firenze grave Careggi, donna 74 Firenze grave Careggi, donna 43 Firenze buona Careggi, donna 74 Firenze grave Santa Maria Nuova, uomo 83 Firenze stabile Santa Maria Annunziata, donna 44 Firenze stabile Santa Maria Nuova, uomo 90 Firenze stabile San Giovanni di Dio, donna 28 Firenze buona Careggi, uomo 50 Greve in Chianti stabile Careggi, uomo 75 Londa critica Mugello, donna 76 Pelago lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo 32 Poggibonsi grave Careggi, donna 52 Pontassieve buona in quarantena nel proprio domicilio, donna 76 Pontassieve stabile Santa Maria Annunziata, donna 80 Pontassieve stabile Santa Maria Annunziata, donna 87 Pontassieve grave Santa Maria Annunziata, donna 72 Pontassieve grave Santa Maria Annunziata, donna 76 Pontassieve stabile Santa Maria Annunziata, donna 46 Rufina stabile Mugello, donna 53 Rufina stabile Mugello, uomo 65 Rufina stabile Santa Maria Annunziata, donna 83 Scandicci stabile San Giovanni di Dio, donna 61 Scandicci stabile San Giovanni di Dio.