Covid-19. Casi positivi: 250 nei territori della Ausl Toscana Centro

CAMPI BISENZIO – Sono 250 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore oggi risultano 4 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro (3 nella provincia di Firenze ed 1 nella provincia di Pistoia)

196 casi in provincia di Firenze (149 donne e 47 uomini), di cui 32 ricoverati e 164 in quarantena nel proprio domicilio, 25 casi in provincia di Prato (21 donne e 4 uomini), di cui 1 ricoverato e 24 in quarantena nel proprio domicilio, 11 in provincia di Pisa (6 donne e 5 uomini), di cui 1 ricoverato e 10 in quarantena nel proprio domicilio, 17 casi in provincia di Pistoia (12 donne e 5 uomini) , di cui 6 ricoverati e 11 in quarantena nel proprio domicilio, 1 caso (uomo) nella provincia di Bologna ricoverato in provincia di Firenze.