Covid-19. Casi positivi: 31 nel fiorentino, 5 tra Calenzano, Sesto, Signa

CAMPI BISENZIO – Sono 76 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Tra ieri e oggi risultano invece 15 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 31 casi nel territorio fiorentino. Tra questi due a Calenzano: una donna di 59 anni in buone condizioni al Santo Stefano e un uomo di 77 anni in buone condizioni a Careggi, uno a Sesto Fiorentino (uomo di 52 anni, stabile a Careggi) due a Signa (entrambi di 84 anni uno stabile e uno grave entrambi al San Giovanni di Dio). Gli altri sono: donna 90, Bagno a Ripoli, stabile, Santa Maria Annunziata, donna, 52, Borgo San Lorenzo, buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 48, Borgo San Lorenzo, stabile, Mugello, uomo, 59, Fiesole, grave, Santa Maria Annunziata, donna, 87, Fiesole, grave, Careggi, uomo, 43, Figline Incisa, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 80, Firenze, stabile, Careggi, donna, 44, Firenze, stabile, Careggi, donna, 59, Firenze, stabile Santa Maria Nuova, donna, 82 ,Firenze, stabile, Careggi, uomo, 60, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 77, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 78, Rignano sull’Arno, stabile, San Giovanni di Dio, uomo, 63, Firenze, buona, Careggi, uomo, 69, Firenze buona, Careggi, donne, 68, Firenze, stabile Santa Maria Nuova, uomo, 30, Firenze, grave, Santa Maria Nuova, donna, 79, Firenze, stabile, Careggi, donna, 71, Firenzuola, stabile, Mugello, uomo 77, Firenzuola, stabile, Mugello, uomo, 90, Londa, stabile, Mugello, donna, 47, Pelago, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 72, Poggio a Caiano, stabile, Santo Stefano, uomo, 53, Rufina, buona, in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 50, Scandicci, grave, San Giovanni di Dio, uomo, 57, Viterbo, grave, Careggi.