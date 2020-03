Covid-19. Casi positivi: 6 nella Piana tra Sesto, Campi, Calenzano e Signa

CAMPI BISENZIO – Sono 70 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 42 casi nel territorio fiorentino. Nelle ultime 24 ore risultano 7 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nella Piana sono stati registrati 8 casi positivi di cui: uno a Calenzano una donna di 64 anni, grave a Careggi, 2 a Campi Bisenzio (un uomo di 61 anni, stabile a Careggi e una donna di 68 anni stabile a Careggi), 3 a Sesto Fiorentino (un uomo di 52 anni, stabile, a Careggi, un uomo di 52 anni stabile a Careggi, un uomo di 53 anni, stabile San Giovanni di Dio) due a Signa (un uomo di 65 stabile San Giovanni di Dio e una donna 80 anni lieve in quarantena nel proprio domicilio).

Gli altri nella provincia sono: donna, 44, Dicomano, buona, in quarantena nel proprio domicilio, uomo 61, Firenze, stabile, Careggi, donna, 71, Firenze, stabile, Careggi, uomo, 64 Firenze critica San Giovanni di Dio, uomo, 78 Firenze stabile, Careggi, uomo, 62 Firenze stabile, Careggi, donna, 55 Firenze stabile, Santa Maria Nuova, donna, 86, Firenze, stabile San Giovanni di Dio, uomo, 57 Firenze, stabile Santa Maria Nuova, uomo, 69, Firenze, grave Careggi, donna, 81 ,Firenze, critica San Giovanni di Dio, uomo, 56, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio, donna, 20 Firenze, lieve in quarantena nel proprio domicilio, donna, 74 Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 78, Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata, donna, 30, Brindisi, stabile Careggi, uomo 28, Calimera (LE), stabile, Careggi, donna 74 Rufina, grave Santa Maria Annunziata, donna 82 Scandicci, stabile San Giovanni di Dio, donna, 77 Scandicci, stabile San Giovanni di Dio, uomo, 68 Scandicci lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo 77 Scandicci grave San Giovanni di Dio, donna 62 Scarperia e San Piero grave Mugello, uomo 72 Scarperia e San Piero stabile Mugello, donna 90 Vasto stabile Mugello, donna 54 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo 71 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo 58 Pontassieve lieve in quarantena nel proprio domicilio, donna 48 Figline e Incisa lieve in quarantena nel proprio domicilio, donna 58 Bagno a Ripoli lieve in quarantena nel proprio domicilio, uomo 44 Pontassieve lieve Santa Maria Annunziata, uomo 79 Firenze stabile Careggi, uomo 69 Firenze buona Careggi, uomo 47 Firenze lieve in quarantena nel proprio domicilio.