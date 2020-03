Covid-19. Casi positivi: 9 tra Sesto, Campi, Calenzano e Signa

CAMPI BISENZIO – Sono 70 i casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 30 casi nel territorio fiorentino. Nelle ultime 24 ore risultano inoltre 7 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Ci sono anche casi positivi nella Piana: uno a Calenzano, un uomo di 33 anni, in buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio, tre a Campi Bisenzio (due uomini: uno di 68, critica, a Careggi e unao di 62 anni, stabile, Careggi e una donna di 86 anni, grave a Careggi), un uomo di 85 anni di Sesto Fiorentino, critica, a Careggi e 4 a Signa (un uomo di 69 anni, grave Careggi, una donna di 73 anni, grave San Giovanni di Dio, una donna, in buona condizione, a San Giovanni di Dio, una donna di 87, stabile a Careggi).

Gli altri in provincia di Firenze sono: uomo 87, Bagno a Ripoli, grave Santa Maria Annunziata, uomo, 69, Fiesole, grave Careggi, donna, 55, Firenze, stabile Careggi, uomo, 84, Firenze, stabile Santa Maria Nuova, uomo, 37 Firenze stabile Careggi, uomo, 70, Firenze grave Careggi, donna, 91 ,Firenze, stabile Santa Maria Nuova, donna, 61, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 82, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 43, Firenze, buona Careggi, uomo, 63, Firenze, stabile Santa Maria Annunziata, uomo, 56, Firenze, stabile San Giovanni di Dio, uomo, 58, Forte dei Marmi, stabile Careggi, donna, 93, Greve in Chianti, stabile San Giovanni di Dio, uomo, 57, Impruneta, grave, Santa Maria Annunziata, uomo, 56, Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata, donna, 51, Pontassieve, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 83, Scandicci, buona in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 92, Scandicci, stabile San Giovanni di Dio, uomo 86, Scandicci, grave, San Giovanni di Dio, donna 79 Vicchio grave Mugello.