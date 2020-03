Covid-19. Casi positivi a Calenzano, Sesto, Campi, Signa e Lastra

CALENZANO – Sono 87 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, Ad oggi risultano inoltre 4 decessi, 45 casi nel territorio fiorentino. Ad oggi risultano inoltre 4 decessi. Tra i casi nel territorio fiorentino anche a Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa e Signa. A Calenzano è stato trovato positivo un uomo di 73 anni stabile, un uomo di 58, grave, Careggi e una donna di 48 anni in buone condizioni, in quarantena al proprio domicilio. Una donna di 70 anni di Lastra a Signa, stabile a Careggi, un uomo di Campi Bisenzio di 86 anni, stabile a Careggi, un uomo di 75 anni di Signa, grave al Santo Stefano, un uomo, 77, Signa, stabile, San Giovanni di Dio, un uomo di 59 anni di Sesto Fiorentino in buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

uomo, 59, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo,78, Dicomano, stabile, Mugello, uomo, 56, Firenze, stabile, Careggi, donna, 59, Vaglia, grave, Careggi, donna, 67, Firenze, buone, in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 58, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 58, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 68, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio, donna, 81, Firenze, grave,Santa Maria Nuova, uomo, 72, Firenze, grave San Giovanni di Dio, uomo, 75,Firenze, grave, San Giovanni di Dio, uomo, 41, Guarcino, stabile San Giovanni di Dio, uomo 92, Fiesole, stabile, Careggi, un uomo, 55, Firenze, buone, in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 15, San Casciano Val di Pesa, buone, in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 51, Firenze, critica, Santo Stefano, uomo, 63, Fiesole, stabile, Careggi, donna, 82, Scandicci, stabile, San Giovanni di Dio, donna, 46, Scarperia e San Piero stabile, Mugello uomo, 71, Firenze stabile, Careggi, donna, 51, Fiesole, stabile, Careggi, uomo, 81, Firenze, grave, Santa Maria Nuova, uomo, 64, Firenze, stabile , Santa Maria Nuova, uomo, 45, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio, donna, 95, Firenze, stabile, Santa Maria Nuova, uomo, 68, Londa, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 52, Città di Castello, stabile, Careggi, uomo, 82, Pelago, grave, Santa Maria Annunziata, donna, 76, Firenze, stabile, Careggi, uomo, 50, Figline e Incisa, stabile, Santa Maria Annunziata, donna, 60, Firenze, stabile, Careggi, uomo, 81, Firenze, stabile, Careggi, donna, 56, Scandicci, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 77, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 72, Scandicci, stabile, San Giovanni di Dio, donna, 64, Firenze buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 72 Firenze stabile, San Giovanni di Dio.