Covid-19. Casi positivi anche sestesi e una donna di Lastra a Signa

SESTO FIORENTINO – Tra i casi positivi di Covid-19 ci sono anche tre sestesi, uno di 85 anni, uno di 64 e una di 55 anni e una donna di Lastra a Signa. In base all’aggiornamento dei casi positivi nei territori della Ausl Toscana Centro (oggi in totale 45 casi positivi di cui 26 nel fiorentino, con 4 decessi in totale) ci sono una donna di 45 anni di Lastra a Signa in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 85 anni di Sesto Fiorentino ricoverato in discrete condizioni a Careggi, uo uomo di 64 anni di Sesto ricoverato in condizioni discrete a Careggi e una donna di Sesto di 55 anni in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Gli altri casi nel fiorentino sono: una donna di 80 anni di Montefioralle, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 45 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 45 anni di San Casciano Val di Pesa, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 51 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi, un uomo di 81 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 59 anni di Barberino del Mugello, ricoverata in condizioni discrete all’Ospedale di Borgo San Lorenzo, una donna di 74 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, una donna di 77 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al San Giovanni di Dio, una donna di 54 anni di Barberino del Mugello ricoverata in buone condizioni all’Ospedale di Borgo San Lorenzo, un uomo di 73 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, una donna di 59 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 37 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 80 anni di Figline Val d’Arno ricoverato in condizioni discrete a Careggi, un uomo di 76 di Reggello, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni Di Dio, un uomo di 37 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 72 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 65 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 47 anni di Greve in Chianti, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 63 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 86 anni di Barberino Tavarnelle ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 55 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 81 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.