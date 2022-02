Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 135 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 1240 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 15 decessi, non tutti riconducibili alle ultime 24 ore, di cui 11 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Arezzo e 1 da fuori regione. Di seguito il dettaglio. 798 casi in provincia di […]

CAMPI BISENZIO – Sono 1240 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 15 decessi, non tutti riconducibili alle ultime 24 ore, di cui 11 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Arezzo e 1 da fuori regione. Di seguito il dettaglio. 798 casi in provincia di Firenze, di cui 14 in zona empolese, 135 nella Piana (Calenzano 19, Campi Bisenzio 31, Lastra a Signa 28, Sesto Fiorentino 45, Signa 12)

Gli altri casi positivi sono: Barberino di Mugello 12, Barberino Tavarnelle 15, Bagno a Ripoli 13, Borgo San Lorenzo 10, Dicomano 1, Fiesole 12, Figline e Incisa 17, Firenze 312, Firenzuola 5, Greve in Chianti 4, Impruneta 12, Londa 2, Marradi 8, Pelago 7, Pontassieve 18, Reggello 17, Rignano 7, Rufina 2, San Casciano 13, San Godenzo 2, Scandicci 29, Scarperia e San Piero 6, Vaglia 1, Vicchio 10, Vinci 9.