Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 25 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 182 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 9 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (3 in provincia di Firenze, 4 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia, 1 fuori Regione, ma deceduto in un presidio aziendale). 111 casi in provincia di Firenze, […]

CAMPI BISENZIO – Sono 182 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 9 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (3 in provincia di Firenze, 4 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia, 1 fuori Regione, ma deceduto in un presidio aziendale). 111 casi in provincia di Firenze, di cui 24 in zona empolese, 25 nella Piana (Calenzano 2, Campi Bisenzio 10, Lastra a Signa 3, Sesto Fiorentino 9, Signa 1).

Gli altri casi sono: Bagno a Ripoli 2, Dicomano 1, Figline e Incisa Valdarno 2, Firenze 38, Impruneta 4, Londa 1, Reggello 2, Scandicci 5.