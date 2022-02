Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 256 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 2.692 i nuovi casi positivi nei territori della Ausl Toscana Centro e risultano 10 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 3 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia, 1 provincia di Pisa; 2 decessi di cui non sono pervenuti i dati sul comune […]

CAMPI BISENZIO – Sono 2.692 i nuovi casi positivi nei territori della Ausl Toscana Centro e risultano 10 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 3 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia, 1 provincia di Pisa; 2 decessi di cui non sono pervenuti i dati sul comune e la provincia di domicilio e 1 decesso di altra regione ma avvenuto in una struttura della AUSL TC. 1.637 i casi in provincia di Firenze di cui 283 in area empolese, 256 nella Piana (Calenzano 46, Campi Bisenzio 59, Lastra a Signa 39, Sesto Fiorentino 80, Signa 32).

Gli altri casi sono: Bagno a Ripoli 45, Barberino Mugello 20, Barberino Tavernelle 22, Borgo San Lorenzo 20, Dicomano 6, Fiesole 12, Figline e Incisa Val D’Arno 72, Firenze 615, Firenzuola 4, Greve in Chianti 23, Impruneta 29, Londa 1, Marradi 5, Palazzuolo Sul Senio 1, Pelago 10, Pontassieve 27 , Reggello 32, Rignano Sull’Arno 10, Rufina 6, San Casciano Val di Pesa 32, Scandicci 76, Scarperia e San Piero 15 , Vaglia 9, Vicchio 6.