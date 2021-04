Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 38 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 302 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 15 decessi (alcuni dei quali non risalgono alle ultime 24 ore) di cui 8 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato, 4 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa. 185 casi in provincia di Firenze, di cui […]

CAMPI BISENZIO – Sono 302 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 15 decessi (alcuni dei quali non risalgono alle ultime 24 ore) di cui 8 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato, 4 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa. 185 casi in provincia di Firenze, di cui 11 in zona empolese, 38 nella Piana (Calenzano 2, Campi Bisenzio 15, Lastra a Signa 3, Sesto Fiorentino 16, Signa 2).

Gli altri casi positivi sono: Bagno a Ripoli 5, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 3, Dicomano 4, Fiesole 3, Figline e Incisa 3, Firenze 86, Greve in Chianti 4, Impruneta 1, Pontassieve 3, Reggello 5, Rignano sull’Arno 2, San Casciano in Val di Pesa 2, Scandicci 10, Scarperia San Piero 1, Vicchio 2.