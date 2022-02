Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 386 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 3.412 i nuovi casi positivi nei territori della Ausl Toscana Centro e risultano 14 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 9 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato e 2 in provincia di Pistoia, 1 provincia di Pisa e 1 di altra provincia ma deceduto in una struttura […]

CAMPI BISENZIO – Sono 3.412 i nuovi casi positivi nei territori della Ausl Toscana Centro e risultano 14 decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore: 9 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato e 2 in provincia di Pistoia, 1 provincia di Pisa e 1 di altra provincia ma deceduto in una struttura AUSL Toscana Centro. 2.817 i casi in provincia di Firenze di cui 429 in area empolese, 386 nella Piana (Calenzano 43, Campi Bisenzio 106, Lastra a Signa 83, Sesto Fiorentino 105, Signa 49).

Gli altri casi positivi sono: Bagno a Ripoli 49, Barberino Mugello 33, Barberino Tavernelle 25, Borgo San Lorenzo 36, Dicomano 9, Fiesole 21, Figline e Incisa Val D’Arno 69, Firenze 760, Firenzuola 5, Greve in Chianti 16, Impruneta 32, Londa 3, Marradi 17, Palazzuolo Sul Senio 2, Pelago 14, Pontassieve 38, Reggello 36, Rignano Sull’Arno 19, Rufina 19, San Casciano Val di Pesa 23, Scandicci 93, Scarperia e San Piero 24, Vaglia 6, Vicchio 23