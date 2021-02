Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 40 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 406 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e risultano 15 decessi , alcuni avvenuti nei giorni precedenti (10 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia, 1 fuori provincia ed 1 fuori regione, ma deceduti in un presidio opedaliero aziendale). 221 […]

Gli altri casi sono: Bagno a Ripoli 1, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 10, Dicomano 2, Fiesole 2, Figline e Incisa Valdarno 3, Firenze 64, Greve in Chianti 6, Pelago 1, Pontassieve 1, Reggello 1, Rufina 1, Scandicci 11, Scarperia e San Piero 3, Vicchio 5.