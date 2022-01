Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 582 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 5.605 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 7 decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (3 in provincia di Firenze,3 in provincia di Prato,1 in provincia di Pistoia). 3.613 casi in provincia di Firenze, di cui 641 in zona empolese, 582 nella Piana (Calenzano 94, […]