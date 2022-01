Covid-19. Casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro, 612 nella Piana

CAMPI BISENZIO – Sono 5709 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 11 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore, di cui 6 in provinciadi Firenze e 2 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia e 1 fuori provincia ma deceduto in una dei presidi ospedalieri aziendali. 3580 casi in provincia di Firenze, di cui […]

CAMPI BISENZIO – Sono 5709 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 11 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore, di cui 6 in provinciadi Firenze e 2 in provincia di Prato, 2 in provincia di Pistoia e 1 fuori provincia ma deceduto in una dei presidi ospedalieri aziendali. 3580 casi in provincia di Firenze, di cui 605 in zona empolese, 612 nella Piana (Calenzano 62, Campi Bisenzio 217, Lastra a Signa 88, Sesto Fiorentino 170, Signa 75).

Gli altri casi sono: Bagno a Ripoli 92, Barberino di Mugello 27, Barberino Tavarnelle 44, Borgo San Lorenzo 45, Dicomano 10, Fiesole 51, Figline e Incisa Valdarno 57, Firenze 1412, Firenzuola 10, Greve in Chianti 28, Impruneta 44, Londa 5, Marradi 27, Palazzuolo sul Senio 2, Pelago 15, Pontassieve 6, Reggello 65, Rignano sull’Arno 29, Rufina 24, San Casciano in Val di Pesa 44, San Godenzo 7, Scandicci 184, Scarperia e San Piero 40, Vaglia 21, Vicchio 11.