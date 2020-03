Covid-19. Casi positivi: tra Sesto, Campi, Calenzano e Signa

CAMPI BISENZIO – Sono 93 casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 53 casi nel territorio fiorentino. Nelle ultime 24 ore risultano 6 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Tra i casi positivi 6 sono persone residenti nella Piana: due a Calenzano (due donne, una di 51 anni, stabile, a Careggi e una di 88 anni, critica a Careggi), una donna di 81 anni di Campi Bisenzio, stabile Careggi, un uomo di 63 anni di Sesto Fiorentino grave a Careggi e due di Signa (una donna di 57 anni, critica a Careggi e un uomo di 67 anni, stabile a Careggi).

Gli altri nella provincia di Firenze sono: donna, 66, Bagno a Ripoli, buona in quarantena nel proprio domicilio, donna, 61, Barberino Tavernelle, grave, Santa Maria Annunziata, uomo, 74, Borgo San Lorenzo, stabile, Mugello, uomo, 61, Firenze, stabile Santa Maria Annunziata, donna, 60, Firenze, stabile San Giovanni di Dio, uomo, 45, Firenze, stabile Careggi, donna, 80, Firenze, stabile Careggi, uomo, 64 Firenze grave Careggi, uomo, 54, Firenze grave Careggi, uomo, 80 ,Firenze, critica Careggi, uomo, 80, Firenze, grave, Santa Maria Nuova, donna, 72, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, donna, 55, Firenze, stabile Careggi, uomo, 77, Firenze, grave Careggi, uomo, 55, Firenze, grave Careggi, uomo, 78, Firenze, grave Santa Maria Nuova, donna, 49, Firenze, buona Careggi, donna, 50, Firenze, stabile Santa Maria Nuova, donna 53, Firenze, buona in quarantena nel proprio domicilio, donna, 71 Firenze, stabile Santa Maria Nuova, donna, 90, Firenze, grave Santa Maria Nuova, donna, 51, Firenze, buona, Careggi, uomo, 89, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 74, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, donna, 82 Firenze, buona San Giovanni di Dio, uomo, 84, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 56, Firenze, buona in quarantena nel proprio domicilio, donna, 38, Firenze, buona in quarantena nel proprio domicilio, donna, 9, Firenze, buona, in quarantena nel proprio domicilio, uomo 74, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata, uomo, 66, Firenze, stabile, Careggi, uomo, 94, Firenze stabile Careggi, donna, 38, Firenze stabile San Giovanni di Dio, donna 91, Firenze stabile San Giovanni di Dio, uomo 86 Lamezia Terme stabile Careggi, donna 58 Laterina critica Santa Maria Annunziata, donna 56 Pelago stabile Santa Maria Annunziata, donna 68 Pontassieve buona in quarantena nel proprio domicilio, uomo 67 Pontassieve stabile Santa Maria Annunziata, uomo 57 Pontassieve stabile Santa Maria Annunziata, donna 30 Reggello buona in quarantena nel proprio domicilio, donna 93 San Polo In Chianti critica Santa Maria Annunziata,, donna 79 Sant’Angelo all’Esca (AV) stabile Careggi, uomo 32 Scandicci buona in quarantena nel proprio domicilio, uomo 73 Scandicci stabile San Giovanni di Dio, donna 46 Scandicci stabile San Giovanni di Dio, uomo 68 Vaglia stabile Careggi.