Covid-19. Cercasi computer o tablet per gli studenti a casa

SESTO FIORENTINO – Tra gli strumenti utili in questo periodo in cui è richiesto a tutti di stare a casa per contenere la diffusione di Covid-19, anche i computer, i tablet per l’utilizzo didattico. Proprio perchè in questo momento di emergenza sanitaria gli studenti e gli insegnati sono a casa e la didattica a distanza è l’unico modo per scuole di continuare l’attivitò, gli strumenti come computer e tablet diventano indispensabili, ma, purtroppo, non tutte le famiglie hanno un computer o un tablet e questo non permette a tanti dei nostri ragazzi di seguire le lezioni con i loro compagni. L’appello, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Sesto Fiorentino, è di donare un computer per uno studente. Chi fosse disponibile a donare un portatile o un tablet funzionanti deve compilare il form che si trova sulla pagina Fb del Comune di Sesto Fiorentino oppure andando sul sito: bit.ly/1computerx1studente. E.A.