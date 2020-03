Covid-19: chi si vuole sposare in chiesa dovrà aspettare. Rinviate anche Cresime e Comunioni

PIANA FIORENTINA – Sposarsi in chiesa al tempo del Covid-19… non è possibile. I Vescovi della Toscana, infatti, hanno stabilito di rinviare tutte le celebrazioni, a partire da prime Comunioni e Cresime. Non sapendo quanto ancora andrà avanti l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la Conferenza episcopale toscana ha deciso di sospendere l’amministrazione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana per bambini e ragazzi che solitamente si svolgono nelle parrocchie nel periodo di giugno e luglio. Ugualmente è stato deciso dai vescovi che queste limitazioni valgono anche per la celebrazione di matrimoni, battesimi e funerali. “Per quanto riguarda le celebrazioni dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana, – si legge nella nota – considerato il fatto che generalmente comportano considerevoli afflussi di persone e soprattutto che i limiti posti alle attività parrocchiali in questo tempo non stanno consentendo un’adeguata preparazione dei ragazzi, i vescovi toscani hanno stabilito che vengano rinviate alla ripresa dell’anno pastorale. Ugualmente è stato deciso che ogni manifestazione esterna che si solito si compiono durante la settimana santa, siano soppresse o rinviate. Anche la celebrazione di matrimoni, battesimi e funerali resta sospesa fino a quando non rientreranno le disposizioni governative a riguardo delle cerimonie religiose e civili”.