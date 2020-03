Covid-19. Colpiti due uomini, uno di Sesto e uno di Calenzano

SESTO FIORENTINO – Tra i 20 casi risultati oggi nei territori della Ausl Toscana Centro ci sono anche due persone della Piana. Sono 38 i casi positivi e 1 clinicamente guarito nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Ad oggi risultano inoltre 3 decessi, una donna e due uomini, nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Tra i 20 casi nel fiorentino ci sono: un 65enne di Calenzano, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione e un uomo di 52 anni di Sesto Fiorentino in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Gli altri colpiti nel fiorentino sono: una donna di 42 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 75 anni di Firenze, ricoverato in condizioni critiche al San Giuseppe di Empoli, una donna di 44 anni di Firenze ricoverata in condizioni discrete a Careggi, una donna di 66 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di 58 anni di Pergine Valdarno ricoverato in condizioni critiche a Careggi, un uomo di 44 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, un uomo di 60 anni di Vaglia ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, un uomo di 64 anni di Firenze ricoverato in condizioni critiche a Careggi, un uomo di 87 anni di Pelago ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata, un uomo di 82 anni di Greve in Chianti ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata, una donna di 62 anni di Firenze ricoverata in condizioni discrete al San Giovanni di DiO, un uomo di 66 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete a Careggi, un uomo di 77 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni a Careggi, un uomo di 91 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 69 anni di Firenze ricoverato in condizioni critiche al santa maria nuova, un uomo di 52 anni di Sesto fiorentino in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, una donna di 90 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova, un uomo di 66 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete a Careggi, un uomo di 37 anni di Firenze ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio