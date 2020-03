Covid-19. Confconsumatori. Arera blocca i distacchi per morosità sino al 3 aprile

CAMPI BISENZIO – Confconsumatori di area metropolitana Prato-Pistoia diffonde l’importante determinazione di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, volta a rimandare dallo scorso 10 marzo e fino al 3 aprile 2020 tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità al fine di contrastare le criticità legate all’epidemia Covid-19. Si procede quindi alla rialimentazione delle forniture eventualmente sospese, limitate o disattivate dal 10 marzo 2020 mentre dal 3 aprile prossimo il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso dovrà riavviare l’intera procedura di sospensione e quindi inviare nuovamente la costituzione in mora. Nel provvedimento sono ricompresi i distacchi per morosità per l’elettricità di clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 smc/anno mentre per il settore idrico, la sospensione interessa tutte le utenze domestiche e non e dunque anche i servizi fruiti da condomini. Istituito un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità sino ad un miliardo, per sostenere le straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziarie per garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi regolatori a favore dei clienti finali nei settori di competenza dell’Autorità.

Confconsumatori precisa che Arera potrà intervenire con ulteriori provvedimenti, anche d’urgenza, al fine di integrare le misure sopra elencate o introdurne di nuove a tutela di ulteriori esigenze che dovessero venire in evidenza in questa delicata situazione.

Per maggiori informazioni e dettagli vi invitiamo a contattarci sia tramite contatto telefonico al 3804640227, sia tramite posta elettronica agli indirizzi [email protected] oppure [email protected].