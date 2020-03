Covid-19. Contattare il Comune solo per telefono o per posta elettronica

CALENZANO – Si può contattare il comune ma solo per telefono e per posta elettronica. Per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e in ottemperanza alle prescrizioni contenute dei Dpcm del 9 e dell’11 marzo 2020, l’accesso diretto ai servizi comunali è consentito soltanto per quelle attività ritenute urgenti ed indifferibili. Gli uffici devono essere contattati attraverso telefono o posta elettronica. Molti servizi sono disponibili anche online e che possono essere fruiti da casa. Gli sportelli Alia, Mediazione Sociale, Immigrati, Move sono sospesi. Il numero del centralino telefonico del Comune è 055.88331, il sito internet: www.comune.calenzano.fi.it.