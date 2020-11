Covid-19, controlli della Polizia provinciale a Campi e a Signa: multato un pescatore (ma era senza licenza)

FIRENZE – La Polizia provinciale della Città metropolitana di Firenze ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle aree lacustri della Piana fiorentina, nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa, per verificare il rispetto della sospensione dell’attività venatoria e che non fossero disattese le direttive volte a contrastare il virus Covid-19. “Non sono state riscontrate irregolarità, – […]

FIRENZE – La Polizia provinciale della Città metropolitana di Firenze ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle aree lacustri della Piana fiorentina, nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa, per verificare il rispetto della sospensione dell’attività venatoria e che non fossero disattese le direttive volte a contrastare il virus Covid-19. “Non sono state riscontrate irregolarità, – si legge in una nota – né forme di assembramento, ma solo la presenza di singole persone che erano lì per accudire i richiami vivi e i loro animali da cortile. Nell’area dei Renai è stata sanzionata una persona (400 euro di multa) che pescava senza licenza e in zona di divieto. Il personale ha riscontrato in un lago la presenza di circa 200 fenicotteri”.