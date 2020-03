Covid-19, domani un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta

PIANA FIORENTINA – Il tricolore in segno di lutto per le vittime del Covid-19, di vicinanza ai familiari delle vittime, di partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite. Venerdì scorso i sindaci italiani avevano stabilito, per rendere omaggio a tutti i morti, di fermarsi un minuto martedì 31 marzo. Così, domani alle 12, martedì 31 marzo, tutti i sindaci italiani, indossando la fascia tricolore, si recheranno davanti ai rispettivi Comuni per un minuto di silenzio e con le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le vittime del virus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.