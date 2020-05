CAMPI BISENZIO – Sono 10 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 8 casi in provincia di Firenze, 2 nella Piana: 1 a Campi Bisenzio e 1 a Sesto Fiorentino. Nelle ultime 24 ore risulta 5 decessi in Provincia di Firenze, di cui 1 in zona empolese

Gli altri casi nella provincia sono: Bagno a Ripoli 1, Borgo San Lorenzo 1, Firenze 3, San Casciano 1.