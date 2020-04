Covid-19 e area Mercafir, prorogati i termini per la presentazione delle offerte di acquisto

FIRENZE – Nel rispetto delle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus, è stato prorogato al 28 maggio il termine per la presentazione delle offerte di acquisto del complesso immobiliare “Area Mercafir Comparto Sud”. I provvedimenti adottati dal governo hanno infatti disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel quadro degli interventi per il contenimento del contagio da Covid-19. In particolare, l’articolo 103 del Decreto “Cura Italia” prevede la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilendo al primo comma che nel calcolo dei termini per lo svolgimento di procedimenti amministrativi “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Nella previsione rientrano quindi gare per l’affidamento di appalti e di contratti pubblici in genere e procedure caratterizzate da una articolata sequenza procedimentale.

Per il Comune di Firenze tale norma impatta su diverse procedure in corso. L’avviso pubblico per la vendita dell’”Area Mercafir Comparto Sud” era stato pubblicato il 4 febbraio scorso con scadenza 6 aprile 2020 alle 12. La nuova scadenza è fissata al 28 maggio alle 12. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 29 maggio alle 10 presso la sede dell’Ufficio Contratti del Comune di Firenze in piazzetta di Parte Guelfa 3. Ogni altro elemento dell’asta rimane invariato.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla rete civica del Comune di Firenze nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link.