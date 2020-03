Covid-19 e Dpcm: a Signa traffico diminuito di oltre il 90% dal 9 al 29 marzo

SIGNA – Continua, di settimana in settimana, il monitoraggio del traffico sul territorio signese dopo gli ultimi Dpcm grazie alla collaborazione con la Polizia municipale e ai dati che ricaviamo da Telegram. Dati ancora più esaustivi rispetto al 22 marzo e che anche questa volta riguardano sia la zona di Ponte a Signa che quella dell’Indicatore, ovvero i due punti che registrano la mobilità in entrata e in uscita dal nostro Comune. Ebbene al Ponte a Signa se il 21 febbraio i veicoli erano stati 24.706, il 9 marzo erano già scesi a 19.187 e poi via via fino ai 5.502 di venerdì 27 marzo, i 3.156 di sabato 28 e i 1.369 di ieri, domenica 29 marzo. All’Indicatore, invece, il 21 febbraio i veicoli in transito erano stati 23.032, scesi a 17.319 il 9 marzo per arrivare ai 4.293 di venerdì 27 marzo, i 2,581 di sabato 28 e i 1.258 di ieri, domenica 29 marzo. Qui di seguito trovate tutti i dati giornalieri riferiti appunto al periodo che va dal 9 al 29 marzo.

P.F.N.