Covid-19 e prezzi, Lega nel Centrodestra (Metrocittà Firenze): “Vigilare sui rincari”

FIRENZE – Prendono posizione Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa, consiglieri metropolitani nella Lega per il Centrodestra, e chiedono più attenzione sia per i dpi che per i generi di prima necessità. “È fondamentale – hanno detto – che in questa fase ci sia un controllo dei prezzi per evitare speculazioni a danno dei cittadini, sia per i dispositivi di protezione individuale che anche per i generi di quotidiana necessità”. “Inoltre, in questo momento è importante tutelare cittadini, consumatori – hanno aggiunto – e soprattutto persone che vivono situazioni di indigenza e non possono essere colpite oltre che dal problema della pandemia il corso anche da quello di avere ulteriori sofferenze economiche. Non va poi sottovalutato il fatto che molte partite Iva e molti professionisti vivono momenti drammatici. Dunque è importantissimo impedire di guadagnare su tanta sofferenza sociale e difficoltà per le persone”.