Covid-19 e sicurezza degli edifici scolastici, il Comune vince un bando del Miur per la scuola Leonardo Da Vinci

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa vince un bando del Miur (Ministero per la Pubblica Istruzione) per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici adibiti a uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche, ottenendo 200.000 euro per la sostituzione degli infissi per il miglioramento dell’aerazione delle aule scolastiche della scuola media Leonardo Da Vinci.

Il progetto definitivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato dalla giunta comunale, riguarda la sostituzione di gran parte degli infissi di molte aule scolastiche della scuola media, ormai in avanzato stato di degrado, con nuovi infissi che rispondono in modo migliore alle esigenze di aerazione continua al fine di garantire il necessario ricambio di aria, anche per contrastare la diffusione del virus Covid-19 e consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica. I nuovi infissi, in tutto 87 che andranno a sostituire i vecchi nelle aule nel lato sud est della scuola e nei laboratori al piano seminterrato, saranno realizzati in alluminio a taglio termico, con rispondenza alle vigenti normative europee di tenuta ed isolamento termico.

“Questo finanziamento – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso – è merito del lavoro di squadra della giunta che è riuscita ad individuare sia l’occasione del finanziamento che il progetto giusto, che ricordiamo va a proseguire un intervento già programmato qualche mese fa che prevedeva la sostituzione degli infissi anche nella parte nord della scuola e il cui inizio dei lavori è previsto per la fine di questo anno. Si tratta di un progetto che migliorerà l’aerazione nelle aule della scuola, andando quindi ad incidere sulla qualità e la sicurezza della frequenza scolastica ma anche sull’aspetto esteriore e sul decoro di uno dei più importanti edifici scolastici del territorio”.