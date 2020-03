PIANA FIORENTINA – E’ stata pubblicata la circolare della Protezione civile che assegna le risorse stanziate dal Governo per l’emergenza alimentare: 400 milioni destinati alle famiglie più in difficoltà, che saranno distribuite dai Comuni. Qui di seguito, al link che pubblichiamo, l’elenco dei Comuni toscani con la cifra assegnata per ciascuno di essi.