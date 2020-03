CAMPI BISENZIO – Le novità arrivate dal Governo, i dati sui contagi a Campi (oggi, sabato 28 marzo, sono stati tre quelli nuovi per un totale di diciannove) e la solidarietà ai lavoratori della Gkn. Il sindaco Emiliano Fossi questa sera si è affidato a un video per commentare la giornata che sta volgendo al termine nel corso del quale, fra le altre cose, ha voluto sottolineare l’importanza di quanto stanno facendo i volontari in questi giorni estremamente complessi.