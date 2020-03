Covid-19. Farmacia Giglioli “accanto a voi per fronteggiare questa battaglia”

CAMPI BISENZIO – Sono momenti difficili e le ultime disposizioni del decreto 11 marzo per contenere il coronavirus, hanno previsto le chiusure dei negozi e le aperture dei servizi essenziali come alimentari e farmacie, settori in cui è richiesta una presenza continua.

“Stiamo lavorando dodici ore consecutive senza pausa ne riposo per poter garantire ad ogni cittadino tutti i nostri servizi”. Ad affermarlo è la farmacista

Sara Tarantello che insieme al suo staff si impegna ogni giorno per offrire a tutti gli utenti servizi e generi di prima necessità, così come richiesto dal Decreto Covid-19.

“Lavoriamo in un ambiente che viene sanificato ogni mezz’ora e con un cambio d’aria continuo consapevoli che prima o poi, ahimè, anche noi entreremo a contatto con questo maledetto virus, – prosegue Tarantello – ma nonostante questo ce ne assumiamo il rischio perché tutte noi farmaciste facciamo il nostro lavoro per passione e mai ci sogneremmo di abbandonare o non aiutare i nostri clienti ora. Abbiamo bisogno di comprensione, collaborazione e tanto supporto perché chi solo sta lavorando come lo stiamo facendo noi può capire che la rabbia e la frustrazione che contraddistingue le persone in questi giorni fa solo del male e risulta essere più diffusiva e aggressiva del virus”.

L’attività in farmacia continua e le richieste, oltre ai farmaci sono di mascherine ed igienizzanti.

“Lavoriamo ogni giorno a ritmi serrati per poter garantire a tutti mascherine e gel disinfettanti offrendoli allo stesso prezzo di costo, senza operare alcun tipo di speculazione – prosegue Tarantello – La nostra priorità in questo momento non è guadagnare ma restare accanto a tutti voi, proteggendovi e proteggendoci, tutelando il bene primario: la salute. Stiamo investendo tutte le nostre forze e per soddisfare tutti i cittadini, cerchiamo infatti di distribuire le mascherine definendo un limite per persona, in maniera tale che ogni famiglia possa essere così soddisfatta.Stiamo lottando al vostro fianco per garantirvi la protezione che meritate. Arriviamo a casa colmi con la paura di aver contratto in qualche modo il virus ogni giorno, ma lo facciamo perché per noi questa passione e la voglia di esservi accanto viene prima di qualsiasi altra paura!”