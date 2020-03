Covid-19. Farmacie comunali: servizio di consegna a domicilio

CALENZANO – I farmaci potranno essere richiesti telefonicamente. Il medico comunicherà il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) tramite telefono, sms, whatsapp o mail. Con il numero della ricetta e la tessera sanitaria ci si potrà recare in farmacia per ritirare i medicinali (il servizio non è valido per visite o prestazioni specialistiche).

Le farmacie di Calenzano effettuano servizio a domicilio. Il Comune ha anche attivato il numero unico 055.8833270, attivo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì, per la consegna a domicilio dei medicinali e della spesa agli anziani e alle persone immunodepresse sole. E’ possibile anche contattare direttamente la farmacia comunale di Settimello 055.8877006, dalle 9 alle 12, che attiverà poi il Comune per la consegna. Il servizio è gratuito.