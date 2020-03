Covid-19. “Fermatevi!” appello dei sindaci della Piana alle attività produttive

SESTO FIORENTINO – “Fermatevi!” è questo l’appello lanciato alle attività produttive e professionali dai sindaci di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa. I primi cittadini chiedono di valutare la possibilità di sospendere le attività non essenziali per contenere la diffusione del Covid-19.

A seguire il testo inviato anche alle categorie economiche.

“Appello dei sindaci alle attività produttive e professionali della Piana

Lo sforzo che le nostre comunità stanno sostenendo in queste settimane è enorme. Come cittadini e come sindaci siamo chiamati a rispettare e far rispettare le misure di sicurezza indispensabili per contenere e prevenire la diffusione del Covid-19. È un impegno difficilissimo, perché incide profondamente sul nostro quotidiano, sulla nostra socialità, sui nostri affetti.

In questa momento storico senza precedenti, alla vigilia di giornate che, secondo gli esperti, saranno cruciali per fermare l’epidemia, sentiamo fortissima la necessità di chiedere uno sforzo ulteriore.

Ci rivolgiamo alle attività produttive e professionali presenti nei nostri territori, alle quali chiediamo di anteporre il diritto alla salute a qualsiasi altra valutazione, consapevoli del sacrificio e delle difficoltà enormi che questo comporterà nel breve periodo, ma convinti che la via d’uscita da questa crisi non ammetta scorciatoie.

Ci appelliamo ai titolari di tutte quelle attività che non producono beni di prima necessità, affinché la prossima settimana sospendano la propria attività riducendo le occasioni di contagio per i loro dipendenti.

Chiediamo che tutte le aziende applichino le disposizioni già contenute nei decreti governativi, sospendendo le attività dei reparti non indispensabili alla produzione, incentivando ferie, congedi e lavoro agile. Chiediamo che siano applicati i protocolli di sicurezza e che i lavoratori siano dotati dei dispositivi anti contagio.

Viviamo un’ora gravissima della nostra storia, le cui conseguenze segneranno in maniera indelebile anche gli anni a venire. Grazie al lavoro, il nostro territorio ha sempre saputo riscattarsi nei momenti di difficoltà, sapendo rialzarsi e riprendere il proprio cammino su gambe ancora più forti. Se sapremo rispondere in maniera solidale, compatta, seria, riusciremo a trasformare il dolore di questi giorni in forza per ripartire”.