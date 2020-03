Covid-19, fra ieri e oggi sono 102 i nuovi casi positivi in provincia di Firenze, 31 a Signa (tutti stabili)

FIRENZE – Fra ieri e oggi sono 145 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro (102 nel territorio fiorentino). Risultano inoltre 14 decessi, sempre fra ieri e oggi, nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi con le indicazioni di sesso, età, domicilio e stato di salute al momento del ricovero.

I dati di oggi sono relativi alle rilevazioni effettuate nella giornata di ieri 30 marzo e in quella di oggi 31 marzo

102 casi nel territorio fiorentino:

F, 68 Bagno a Ripoli, grave Santa Maria Annunziata

M, 63, Campi Bisenzio, grave Careggi

M, 85, Campi Bisenzio, grave Careggi

F, 64, Fiesole, critica, Careggi

M, 53, Figline e Incisa, stabile, Santa Maria Annunziata

F, 78, Firenze, stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 55, Firenze, stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 50, Firenze stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 61, Firenze stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 34, Firenze, buona Careggi

F, 85, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata

M, 90, Firenze, grave, Careggi

F, 52, Firenze, grave Mugello

M, 61, Firenze, critica, Careggi

M, 93, Firenze, stabile Santa Maria Annunziata

F, 92, Firenze, stabile Santa Maria Annunziata

M, 69, Firenze, stabile Santa Maria Nuova

M, 89, Firenze, grave San Giovanni di Dio

M, 84, Firenze, stabile Careggi

M, 70, Firenze, grave, Careggi

F, 83, Firenze, stabile, Careggi

M, 93, Firenze, stabile, San Giovanni di Dio

F, 53, Firenze, stabile Careggi

F, 93, Firenze, grave Santa Maria Annunziata

F, 55, Firenze, buona in quarantena nel proprio domicilio

F, 71, Firenze, critica Santa Maria Nuova

M, 85, Firenze, stabile Santa Maria Nuova

F, 95, Firenze, stabile San Giovanni di Dio

F, 90, Firenze, stabile, Santa Maria Annunziata

M, 77, Firenze, stabile San Giovanni di Dio

F, 54, Firenze, stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 57, Firenze, stabile Santa Maria Annunziata

F, 93 Greve in Chianti, grave Santa Maria Annunziata

M, 83, Lastra a Signa, grave San Giovanni di Dio

M, 67, Pelago, stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 56, Pelago, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 51, Pelago, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 63 Pelago, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 53 Pelago, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 63 Pelago, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 66 Pelago, stabile Santa Maria Annunziata

M, 52, Pontassieve, stabile Santa Maria Annunziata

M, 91, Pontassieve grave Santa Maria Annunziata

F, 92, Pontassieve, stabile Santa Maria Annunziata

F, 78, Pontassieve, stabile Santa Maria Annunziata

F, 49 Rufina, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 52 Rufina, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 55 Rufina, grave Santa Maria Annunziata

F, 93 San Casciano Val di Pesa, critica San Giovanni di Dio

M, 46, San Donato di Villa Altieri, stabile Careggi

F, 55 San Godenzo, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 90 Scandicci, grave San Giovanni di Dio

F, 66, Scandicci, stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 59 Sesto fiorentino stabile Careggi

M, 82, Sesto fiorentino, stabile Careggi

F, 79 Sesto fiorentino, stabile Careggi

M, 62 Sesto fiorentino grave Careggi

M, 49 Sesto fiorentino, stabile Careggi

M, 80 Sesto fiorentino, stabile Careggi

M, 41 Sesto fiorentino, stabile Careggi

F, 84 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 95 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 97 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 92 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 82 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 83 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 91 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 84 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 38 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F 92 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 83 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 74 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 82 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 31 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 85 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F 54 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F 94 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 89 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 97 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F 94 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F 35 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 38 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 57 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 37 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 27 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 42 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 72 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 102 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 83 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 72 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F,44 Signa stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, 79, Firenze, stabile Mugello

M, 76, Vaglia, stabile Careggi

F, 66 Vicchio stabile in quarantena nel proprio domicilio

M, 77 Vicchio, grave Mugello

M, 83 Vicchio, grave Santa Maria Annunziata

F, Firenze, 87 stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, Firenze, 83 stabile in quarantena nel proprio domicilio

F, Dicomano, 89 stabile in quarantena nel proprio domicilio