Covid-19. I casi nella Piana: Campi, Calenzano e Sesto

SESTO FIORENTINO – Sono 91 casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Ad oggi risultano inoltre 9 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.: 47 casi nel territorio fiorentino. tra questi un uomo di 86 anni di Calenzano in condizioni discrete a Careggio, tre persone di Campi Bisenzio a Careggi (un uomo di 82 anni, critiche, 75 anni critiche, 57 anni, buone) e due perzone un uomo e una donna di Sesto Fiorentino (un uomo di 59 anni e una donna di 48 entrambi situazioni critiche a Careggi).

Gli altri sono: un uomo 68 anni del Mugello, buone, in quarantena nel proprio domicilio, uomo 73, Empoli, buone, san Giuseppe, uomo 54, Fiesole, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna 74, Fiesole, critiche, Santa Maria Nuova, uomo, 46, Fiesole, buone, Careggi, donna 7, Figline e Incisa, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna 47, Figline e Incisa, buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 52,Firenze, discrete, Santa Maria Annunziata, donna 64, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 46, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo 68, Firenze, discrete, Santa Maria Annunziata, uomo,62, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 68, Firenze, buone, Careggi, donna 80, Firenze, buone, Careggi, donna 86, Firenze, buone, Careggi, donna 46, Firenze, discrete, Careggi, uomo, 57, Firenze, discrete, Careggi, uomo, 59, Firenze, discrete, Santa Maria Nuova, uomo, 75, Firenze, discrete, Santa Maria Nuova, uomo 60, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 45, Firenze buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 71, Firenze buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 30, Firenze, buone in quarantena nel proprio domicilio, uomo, 96, Firenze, critiche, San Giovanni di Dio, uomo, 90, Firenze, critiche, Careggi, uomo, 75, Firenze, discrete, Santa Maria Nuova, donna, 100, Firenze, critiche, San Giovanni di Dio, uomo, 72, Firenze, discrete, San Giovanni di Dio, donna, 49, Impruneta, buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 87, Pelago, discrete, Santa Maria Annunziata, uomo, 62, Pontassieve, discrete, Santa Maria Annunziata, donna, 78, Pontassieve, buone, Santa Maria Nuova, donna, 84, Pontassieve, discrete, Careggi, uomo, 80, Pontassieve, discrete, Santa Maria Nuova, uomo, 35, Reggello, discrete, Santa Maria Annunziata, donna, 69, Scandicci, discrete, San Giovanni di Dio, uomo, 68, Scandicci, discrete, Careggi, donna, 74, Scandicci buone in quarantena nel proprio domicilio, donna, 75, Scandicci, critiche, San Giovanni di Dio, donna, 69, Scandicci, critiche, Careggi, donna 76 Scarperia e San Piero, buone, Mugello.