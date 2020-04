Covid-19, il Comune di Campi a fianco delle associazioni sindacali e di categoria: consegnate 15.000 mascherine

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha distribuito, fino a oggi, circa 15.000 mascherine, così suddivise: a dipendenti rimasti in servizio (600), alle associazioni sanitarie del territorio Pubblica Assistenza, Misericordia e Fratellanza Popolare (2.500 ciascuna), poi allo Sprar, alle associazioni del settore sociale, forze dell’ordine, commercianti del territorio, strutture socio-sanitarie, centri di socializzazione, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria. “Un messaggio di vicinanza – come ha precisato il sindaco Emiliano Fossi – in questo momento di necessaria distanza. La distribuzione proseguirà anche nei prossimi giorni grazie alla comunità cinese e alle altre aziende che hanno donato i dispositivi di sicurezza al Comune”. “Un passaggio importante, – ha aggiunto l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese – un gesto dovuto in un momento di grande preoccupazione generale ed in particolare per le piccole, medie e grandi imprese, con le quali, c’è un rapporto aperto e un confronto costante”.