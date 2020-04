Covid-19. Il presidente della Regione firma due ordinanze

CAMPI BISENZIO- Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato oggi 7 aprile due ordinanze che, ha detto “ancora una volta mettono il territorio al centro della battaglia contro il Covid-19 e la sua diffusione”.

“La prima riguarda gli alberghi sanitari – ha scritto in un post su Facebook il presidente Rossi – In Toscana abbiamo 3500 persone positive a casa in quarantena. Continuiamo a considerare l’albergo sanitario un tipo di cura intermedio più adeguato del domicilio, grazie al monitoraggio costante e alla visita quotidiana di un infermiere e di un medico assicurata in queste strutture. Con la nuova ordinanza invitiamo chi è in isolamento nel proprio domicilio ad accettare l’offerta alberghiera delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), nel rispetto di sé e degli altri”.

“La seconda ordinanza – ha proseguito Rossi – riguarda le residenze per anziani e disabili. Dopo lo screening già in corso, assumiamo la decisione di prendere in carico come Sistema sanitario regionale tutti quei casi positivi al Covid presenti in queste strutture. Caso per caso, se il numero dei positivi è circoscritto, procediamo al trasferimento di questi alle cure intermedie o se necessario ospedaliere. In alternativa sposteremo gli ospiti con diagnosi negativa, trasformando la residenza in struttura interamente Covid, integrando il personale medico-sanitario e la strumentazione necessaria all’assistenza dei malati”.